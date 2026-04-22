موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.. والقناة الناقلة

يلعب أهلي جدة السعودي نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي.

ويواجه أهلي جدة نظيره ماتشيدا زيلفيا الياباني في نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتأهل أهلي جدة إلى المباراة النهائية بالفوز على فيسيل كوبي الياباني 2-1 ضمن نصف نهائي المسابقة.

فيما حجز ماتشيدا الياباني مقعده بعد فوزه المثير على شباب الأهلي دبي الإماراتي.

موعد المباراة والقناة الناقلة.

تقام المباراة يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساء.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس، وقنوات الكاس القطرية.