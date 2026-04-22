شباب الأهلي الإماراتي يرفض مغادرة جدة أملا في إعادة نصف نهائي أبطال آسيا

رفضت بعثة فريق شباب الأهلي دبي مغادرة مدينة جدة، في انتظار قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن الاحتجاج الرسمي الذي تقدم به النادي عقب مواجهة ماتشيدا زيلفيا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء قرار البقاء في جدة بعد حالة الجدل التحكيمي التي شهدتها المباراة، والتي انتهت بخسارة الفريق الإماراتي بهدف دون مقابل، في لقاء أقيم على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

وتقدم شباب الأهلي باحتجاج رسمي ضد حكم المباراة الأسترالي شون إيفانز، اعتراضًا على إلغاء هدف التعادل الذي سجله الفريق في الوقت بدل الضائع.

وأكد النادي الإماراتي تمسكه بكامل حقوقه القانونية، مطالبًا بإعادة المباراة بداعي وجود خطأ في تطبيق القانون، بعد إلغاء الهدف بداعي عدم اكتمال إجراء التبديل في صفوف الفريق المنافس.

وكان الفريق قد قدم اعتراضه داخل أرضية الملعب مباشرة عقب نهاية اللقاء، قبل أن يتبعه بمذكرة رسمية عبر القنوات المعتمدة لدى الاتحاد الآسيوي.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، في إطار التحرك للحفاظ على حقوق الأندية الإماراتية في المسابقة.

وكان ماتشيدا زيلفيا قد حسم بطاقة التأهل إلى النهائي بهدف سجله يوكي سوما في الدقيقة 12، بينما ألغى الحكم هدفًا لشباب الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وفي المواجهة الأخرى من نصف النهائي، تأهل الأهلي السعودي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فيسيل كوبي بنتيجة 2-1، على أن تقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل.