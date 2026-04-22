سكاي: دانتي سيعتزل نهاية الموسم ويتولى تدريب شباب بايرن ميونيخ

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 11:58

كتب : FilGoal

دانتي لاعب نيس

كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن اتخاذ دانتي لاعب نيس، قرارا باعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت سكاي إلى أن دانتي سيتولى تدريب فريق بايرن ميونيخ تحت 23 عاما بالموسم المقبل وقد وقع العقد بالفعل.

وسيتولى دانتي أيضا تدريب فريق شباب بايرن ميونيخ الذي سيشارك ببطولة دوري أبطال أوروبا للشباب.

صاحب الـ 42 عاما هو زميل محمد عبد المنعم بخط دفاع نيس.

ويلعب دانتي مع نيس منذ 2016 بعد أن انضم إليه قادما من فولفسبورج.

وسبق لدانتي اللعب بصفوف بايرن ميونيخ لمدة 3 مواسم خلال الفترة ما بين 2012 وحتى 2015.

وشارك دانتي منذ بداية الموسم بقميص نيس في 16 مباراة وصنع هدفا.

وحصل اللاعب خلال الفترة الماضية على رخص التدريب المناسبة ليبدأ مسيرته التدريبية مباشرة عقب اعتزال كرة القدم.

