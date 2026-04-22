تقرير: الأهلي ينافس بروج البلجيكي على ضم الإيفواري سيسه
الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 11:48
كتب : FilGoal
كشفت تقارير صحفية عن اهتمام النادي الأهلي بضم إسحاق سيسه لاعب وسط جولدن أروز الجنوب إفريقي.
ويجيد سيسه صاحب الـ19 عاما في مركز لاعب الوسط المدافع.
وبحسب صحيفة "إيديسكي تايمز" الجنوب إفريقية، فإن الأهلي مهـتم بالتعاقد مع الإيفواري إسحاق سيسيه لاعب خط وسط جولدن أروز الجنوب إفريقي.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن صاحب الـ 19 عاما يحظى أيضا باهتمام كايزر تشيفز وكلوب بروج البلجيكي.
ويسعى الأهلي لتعويض رحيل أليو ديانج بنهاية الموسم الحالي.
وأتم أليو ديانج اتفاقه مع فالنسيا الإسباني للانتقال إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.
سيسه شارك مع نادي جولدن أروز في 21 مباراة بالموسم الحالي وسجل 4 أهداف.
كما خاض مباراة دولية مع منتخب كوت ديفوار الأولمبي تحت 23 عاما.
