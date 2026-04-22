سويلم: الزمالك قد يلعب في الدوري بين ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية عن احتمال خوض الزمالك مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري بين ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية.

وقال سويلم عبر قناة أون إي: "سيكون من الصعب أن يلعب الزمالك ضد سيراميكا في الدوري يوم 15 مايو ثم يلعب نهائي الكونفدرالية يوم 16".

وأضاف "ولذلك الأقرب هو خوض لقاء الدوري بين الذهاب والإياب".

وأتم تصريحاته "الكل متفق على ألا يكون هناك أي تأجيلات أخرى في الدوري من أجل إنهاء المسابقة في الوقت المحدد لها وانضمام اللاعبين لمعسكر منتخب مصر استعدادا لكأس العالم".

ومن المفترض أن يلعب الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري.

ويلتقي الزمالك مع اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية، يومي 9 و16 مايو المقبل.