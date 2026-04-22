معروف حكما لمواجهة سموحة ضد سيراميكا.. وبسيوني للمصري أمام إنبي

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 00:52

كتب : محمد جمال

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - الحكم محمد معروف

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وكشف الاتحاد عن إدارة محمود بسيوني لمواجهة المصري أمام إنبي في تمام الخامسة مساء.

ويدير محمد معروف مباراة سموحة ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساء.

بمشاركة محمود وفا.. تأهيل مكثف للحكام قبل جولات الحسم في الدوري بعد واقعة "الموبايل".. طارق مجدي حكما لمباراة الإعادة بين طنطا ووي المندوه: متمسكون باستمرار معتمد جمال.. وحتى اللحظة أمين عمر حكما لمواجهة بيراميدز بعد واقعة الموبايل.. إيقاف طاقم حكام مباراة طنطا أمام وي بدوري المحترفين

وبذلك لن يدير أيا من الثنائي مباراة الزمالك ضد بيراميدز في قمة الجولة مساء الخميس.

وجاء طاقم تحكيم مباراة المصري ضد إنبي كالآتي:

حكم ساحة: محمود بسيوني

حكم مساعد 1: ماجد المليجي

حكم مساعد 2: هشام ربيع

حكم رابع: حسن محمود

حكم فيديو: حسام عزب

حكم فيديو مساعد: جبل السيد عطية

بينما طاقم تحكيم مباراة سموحة ضد سيراميكا كليوباترا:

حكم ساحة: محمد معروف

حكم مساعد 1: عدي عيد

حكم مساعد 2: محمد فاروق

حكم رابع: محمد أيمن

حكم فيديو: خالد جمال الغندور

حكم فيديو مساعد: أحمد صلاح

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بينما إنبي خامسا برصيد 34 نقطة.

أما المصري ففي المركز السادس برصيد 33 نقطة، ويأتي سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 46 نقطة ويليه الأهلي بـ 44 نقطة بالتساوي مع بيراميدز.

سويلم: الزمالك قد يلعب في الدوري بين ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني إبراهيم عادل: بيراميدز كان يخشى عودتي من خيتافي لأحد الفرق المصرية.. ورفضت ترك المنتخب إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري خبر في الجول - بعد ارتباطهما بأندية القمة.. إنبي يمدد عقدي حامد عبد الله وعلي محمود خبر في الجول - علي جبر يخوض موسمه الأخير مع بيراميدز.. وفايد الخيار الأول لتعويضه عودة أحمد حسام لتدريبات الزمالك الجماعية في الجول يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع ياسين منصور وعبد الحفيظ.. والقرارات المنتظرة
سويلم: الزمالك قد يلعب في الدوري بين ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية 44 دقيقة | الدوري المصري
رئيس ليستر سيتي: هبوط الفريق مسؤوليتي.. وسنتخذ القرارات اللازمة لإعادة البناء ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد 28 عاما.. سعود عبد الحميد يقود لانس إلى نهائي كأس فرنسا ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - بدون الترجي أو السويحلي.. الكشف عن قرعة إفريقيا بمشاركة الأهلي وبتروجت ساعة | كرة طائرة
سويلم يكشف موعد ودية مصر الأولى استعدادا لكأس العالم.. وتنفيذ طلب حسام حسن ساعة | منتخب مصر
بسيناريو أكثر إثارة من الدوري.. ريمونتادا إنتر تقوده إلى نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على كومو ساعة | الكرة الأوروبية
إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني ساعة | الدوري المصري
1 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 2 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 3 الكونفدرالية – موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي 4 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات
