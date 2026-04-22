معروف حكما لمواجهة سموحة ضد سيراميكا.. وبسيوني للمصري أمام إنبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وكشف الاتحاد عن إدارة محمود بسيوني لمواجهة المصري أمام إنبي في تمام الخامسة مساء.

ويدير محمد معروف مباراة سموحة ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساء.

وبذلك لن يدير أيا من الثنائي مباراة الزمالك ضد بيراميدز في قمة الجولة مساء الخميس.

وجاء طاقم تحكيم مباراة المصري ضد إنبي كالآتي:

حكم ساحة: محمود بسيوني

حكم مساعد 1: ماجد المليجي

حكم مساعد 2: هشام ربيع

حكم رابع: حسن محمود

حكم فيديو: حسام عزب

حكم فيديو مساعد: جبل السيد عطية

بينما طاقم تحكيم مباراة سموحة ضد سيراميكا كليوباترا:

حكم ساحة: محمد معروف

حكم مساعد 1: عدي عيد

حكم مساعد 2: محمد فاروق

حكم رابع: محمد أيمن

حكم فيديو: خالد جمال الغندور

حكم فيديو مساعد: أحمد صلاح

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بينما إنبي خامسا برصيد 34 نقطة.

أما المصري ففي المركز السادس برصيد 33 نقطة، ويأتي سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 46 نقطة ويليه الأهلي بـ 44 نقطة بالتساوي مع بيراميدز.