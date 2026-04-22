رئيس ليستر سيتي: هبوط الفريق مسؤوليتي.. وسنتخذ القرارات اللازمة لإعادة البناء

وجه التايلاندي أيياوات سريفادانابرابا رئيس نادي ليستر سيتي، رسالة إلى جماهير النادي الإنجليزي بعد تأكد هبوط النادي إلى دوري الدرجة الثانية "ليج وان".

وهبط فريق ليستر سيتي بعد التعادل مع هال سيتي بهدفين لكل فريق في الجولة الـ 44 من دوري الدرجة الأولى "تشامبيون شيب".

وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 42 نقطة قبل جولتين من النهاية، مبتعدا بفارق 7 نقاط أمام أقرب المراكز الباقية في الدوري.

وأصدر ليستر سيتي بيانا على لسان رئيسه جاء فيه "إلى جماهيرنا، تم تأكيد هبوطنا إلى دوري الدرجة الثانية، بصفتي رئيسًا لمجلس الإدارة، تقع هذه المسؤولية على عاتقي، لا مجال للأعذار. لقد مررنا بأوقات عصيبة، والآن نمر بأوقات عصيبة للغاية، والألم مشترك بيننا جميعًا."

وأكمل "أعتذر بشدة عن خيبة الأمل التي تسببنا بها، أتفهم مشاعركم، ونحن لا نعتبر دعمكم أمرًا مفروغًا منه، خاصة في مثل هذه اللحظات."

وأضاف "ينصب تركيزنا الآن على الخطوة التالية، سنتخذ القرارات اللازمة لدفع النادي قدمًا، وسنعمل معًا على إعادة البناء والتحسين واستعادة المعايير المتوقعة من ليستر سيتي."

وأتم رئيس النادي التايلاندي "هدفنا واضح - الرد بقوة والمنافسة لدفع هذا النادي إلى الأمام مرة أخرى. سنواجه هذا التحدي بكل حزم. سنواصل المسيرة معًا."

ولحق ليستر سيتي بـ شيفيلد وينزداي أول الهابطين إلى الدرجة الثانية.

وقبل 10 سنوات كان ليستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي. كما لعب أمام أتلتيكو مدريد في ربع نهائي أبطال أوروبا موسم 2016 - 2017

وعانى فريق ليستر سيتي من تراجع حاد منذ فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2021.

وهبط ليستر سيتي إلى دوري تشامبيون شيب في موسم 2022 - 2023، قبل أن يعود للدوري الإنجليزي الموسم التالي.

وفي موسم 2024 - 2025 هبط ليستر مجددا إلى دوري تشامبيون شيب، قبل أن يتم تأكيد هبوط إلى دوري "ليج وان".