بعد 28 عاما.. سعود عبد الحميد يقود لانس إلى نهائي كأس فرنسا

قاد السعودي سعود عبد الحميد نادي لانس للتأهل إلى نهائي كأس فرنسا بعد 28 عاما.

وفاز لانس على تولوز 4-1 في نصف نهائي كأس فرنسا.

وساهم المدافع الدولي السعودي في تأهل لانس إلى المباراة النهائية بعدما صنع هدفين.

وافتتح لانس التسجيل مبكرا عند الدقيقة التاسعة عبر فلوريان توفان.

وعزز آلان سان ماكسيمان تقدم لانس وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وقلص تولوز الفارق عبر سنتايجو هيدالجو في الدقيقة 21.

وسجل ماتيو أودول الهدف الثالث لنادي لانس في الدقيقة 35 بعد تمريرة سعود عبد الحميد.

وأهدى سعود تمريرة جديدة إلى أدريان توماسون سجل منها الهدف الرابع في الدقيقة 74.

وبهذه النتيجة يعود لانس للمشاركة في نهائي كأس فرنسا للمرة الأولى منذ عام 1998.

وينتظر لانس الفائز من مباراة ستراسبورج ضد نيس اللذين يلتقيان مساء الأربعاء في نصف النهائي.

ويضم نادي نيس بين صفوفه المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم.