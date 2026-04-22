كرة طائرة - بدون الترجي أو السويحلي.. الكشف عن قرعة إفريقيا بمشاركة الأهلي وبتروجت

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 00:33

كتب : محمد سمير

الأهلي كرة طائرة رجال

كشف الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة عن قرعة بطولة إفريقيا للأندية للرجال بمشاركة الأهلي وبتروجت.

وشهدت البطولة غياب كل من السويحلي الليبي حامل اللقب، والترجي التونسي وصيف النسخة الماضية.

وتستضيف رواندا منافسات البطولة خلال الفترة من 24 أبريل وحتى 4 مايو المقبل.

وتغيب الأندية الليبية والتونسية عن المنافسات بالنسخة الجارية.

وجاءت مجموعات بطولة إفريقيا كالآتي:

المجموعة الأولى: بتروجت - الجيش الرواندي - نيمو الأوغندي - الجمارك النيجيري - ليتو الكاميروني - رينوز الزيمبابوي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري - سبورت إس الأوغندي - كاميرون سبورتس الكاميروني - إنجيس الإيفواري - البنك الكيني - كيبلر الرواندي.

المجموعة الثالثة: الفتح الرباطي المغربي - الميناء الكيني - السجون التنزاني - الشرطة الرواندي - الجيش الغاني - ولايتا ديتشا الإثيوبي.

المجموعة الرابعة: الطاقة الرواندي - ميناء دوالا الكاميروني - الخدمات الكيني - روكينزو البوروندي - أتلتيكو من الرأس الأخضر - كيه إس سي الغاني.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 16 لقبا ويليه الصافقسي التونسي بستة ألقاب.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية بعد أن حقق لقب 2024.

ويتأهل حامل لقب البطولة إلى منافسات كأس العالم للأندية.

