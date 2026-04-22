سويلم يكشف موعد ودية مصر الأولى استعدادا لكأس العالم.. وتنفيذ طلب حسام حسن

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 00:24

كتب : FilGoal

كشف ثروت سويلم وكيل أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن موعد خوض الودية الأولى لمنتخب مصر في المعسكر الأخير قبل كأس العالم.

وقال سويلم في تصريحات عبر قناة النهار: "منتخب مصر سيخوض ودية يوم 29 مايو المقبل على استاد العاصمة الإدارية."

وكشف FilGoal.com في وقت سابق، أن منتخبات بولندا والتشيك وروسيا، مرشحون لمواجهة مصر في المعسكر الأخير استعدادا للمونديال.

أخبار متعلقة:
بينهم "متأهل واحد للمونديال".. في الجول يكشف 3 منتخبات أوروبية مرشحة لمواجهة مصر وديا منافس مصر - إنفانتينو: منتخب إيران سيشارك بالتأكيد في كأس العالم بدلا من مصر.. منتخب المغرب يلاقي النرويج وديا قبل كأس العالم

وأوضح سويلم "سيتم تنظيم احتفالية لتكريم المنتخب في بداية المعسكر المقبل لدعم اللاعبين معنويا وتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم في كأس العالم."

وأضاف "نُقدر طلب الكابتن حسام حسن بتكريم المنتخب بعد التأهل، وهو أمر مستحق في ظل الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني خلال مشوار التصفيات."

وتحدث سويلم "تم استعراض خطة إعداد المنتخب بشكل شامل، والاطمئنان على كافة الترتيبات الفنية والإدارية قبل انطلاق البطولة في جلسة مجلس النواب."

وحضر الجلسة التي أقيمت في مجلس النواب حسام حسن مدرب المنتخب، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة."

ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويخوض المنتخب المصري مباراته الودية، قبل السفر إلى أمريكا لمواجهة البرازيل وديا يوم 6 يونيو قبل انطلاق البطولة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

نرشح لكم
بتواجد الحضري.. منتخب الناشئين يواصل تحضيراته لكأس أمم إفريقيا بينهم "متأهل واحد للمونديال".. في الجول يكشف 3 منتخبات أوروبية مرشحة لمواجهة مصر وديا أبو ريدة: المنتخب قد يحتاج 50 دقيقة طيران بين مقر الإقامة وملاعب التدريب في كأس العالم حسام حسن أمام مجلس النواب: الجمهور المصري يشجع المنتخب أكثر من الأندية مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نقترب من تعيين مدير فني برتغالي للتخطيط للكرة المصرية منتخب الناشئين يفوز على جينيس بثلاثية وديا استعدادا لكأس الأمم منافس مصر - إنفانتينو: منتخب إيران سيشارك بالتأكيد في كأس العالم مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيفا خاطبنا بمواعيد إرسال قائمة كأس العالم
سويلم: الزمالك قد يلعب في الدوري بين ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية 44 دقيقة | الدوري المصري
معروف حكما لمواجهة سموحة ضد سيراميكا.. وبسيوني للمصري أمام إنبي ساعة | الدوري المصري
رئيس ليستر سيتي: هبوط الفريق مسؤوليتي.. وسنتخذ القرارات اللازمة لإعادة البناء ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد 28 عاما.. سعود عبد الحميد يقود لانس إلى نهائي كأس فرنسا ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - بدون الترجي أو السويحلي.. الكشف عن قرعة إفريقيا بمشاركة الأهلي وبتروجت ساعة | كرة طائرة
سويلم يكشف موعد ودية مصر الأولى استعدادا لكأس العالم.. وتنفيذ طلب حسام حسن ساعة | منتخب مصر
بسيناريو أكثر إثارة من الدوري.. ريمونتادا إنتر تقوده إلى نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على كومو ساعة | الكرة الأوروبية
إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 2 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 3 الكونفدرالية – موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي 4 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات
