سويلم يكشف موعد ودية مصر الأولى استعدادا لكأس العالم.. وتنفيذ طلب حسام حسن

كشف ثروت سويلم وكيل أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن موعد خوض الودية الأولى لمنتخب مصر في المعسكر الأخير قبل كأس العالم.

وقال سويلم في تصريحات عبر قناة النهار: "منتخب مصر سيخوض ودية يوم 29 مايو المقبل على استاد العاصمة الإدارية."

وكشف FilGoal.com في وقت سابق، أن منتخبات بولندا والتشيك وروسيا، مرشحون لمواجهة مصر في المعسكر الأخير استعدادا للمونديال.

وأوضح سويلم "سيتم تنظيم احتفالية لتكريم المنتخب في بداية المعسكر المقبل لدعم اللاعبين معنويا وتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم في كأس العالم."

وأضاف "نُقدر طلب الكابتن حسام حسن بتكريم المنتخب بعد التأهل، وهو أمر مستحق في ظل الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني خلال مشوار التصفيات."

وتحدث سويلم "تم استعراض خطة إعداد المنتخب بشكل شامل، والاطمئنان على كافة الترتيبات الفنية والإدارية قبل انطلاق البطولة في جلسة مجلس النواب."

وحضر الجلسة التي أقيمت في مجلس النواب حسام حسن مدرب المنتخب، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة."

ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويخوض المنتخب المصري مباراته الودية، قبل السفر إلى أمريكا لمواجهة البرازيل وديا يوم 6 يونيو قبل انطلاق البطولة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.