بسيناريو أكثر إثارة من الدوري.. ريمونتادا إنتر تقوده إلى نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على كومو

نجح فريق إنتر في حسم تأهله إلى نهائي كأس إيطاليا بعد ريمونتادا مثيرة أمام كومو بإياب نصف النهائي.

وتغلب إنتر على كومو بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعدما حوّل تأخره بهدفين دون مقابل.

وكان إنتر قد تغلب على كومو بنتيجة 4-3 في الدوري الأسبوع الماضي، ليحقق سيناريو أكثر إثارة في إياب نصف نهائي الكأس.

وجاء انتصار إنتر في الإياب بعد تعادل سلبي بمباراة الذهاب أمام كومو.

وتقدم أولا في الدقيقة 32 على حساب بوتارينا قبل أن يضيف دا كونيا الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 48.

وقلص هاكان تشالهان أوجلو الفارق بهدف لإنتر في الدقيقة 69.

وبلغت الإثارة ذروتها في الخمس دقائق الأخيرة بعدما تعادل تشالهان أوجلو في الدقيقة 86.

ونجح الكرواتي بيتار سوتشيتش في خطف الانتصار لصالح إنتر في الدقيقة 89 بعدما صنع هدفي تشالهان أوجلو.

وعلى جانب آخر يستضيف أتالانتا فريق لاتسيو اليوم الأربعاء ضمن منافسات الإياب، وكان الذهاب انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وسبق وأن توج إنتر بلقب كأس إيطاليا 9 مرات سابقة آخرهم في 2023.

وكان نهائي النسخة الماضية بين فريقي بولونيا وميلان، وحسم بولونيا وقتها اللقب بهدف دون مقابل.