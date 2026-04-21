ريال مدريد يتجاوز ألافيس بثنائية ويتمسك بأمل ملاحقة برشلونة

تمسك ريال مدريد بآماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد الفوز على حساب ضيفه ديبورتيفو ألافيس.

وفاز ريال مدريد أمام ألافيس بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب سانيتاجو برنابيو بالجولة 33 المقدمة من الدوري الإسباني

سجل هدفي ريال مدريد كيليان مبابي في الدقيقة 30، فيما أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وقلص توني مارتينيز النتيجة بتسجيل هدف لديبورتيفو ألافيس في الدقيقة 90+3.

وحصل كيليان مبابي على جائزة رجل المباراة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط خلف برشلونة المتصدر.

أما ألافيس فبقي في المركز الـ 17 برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن إلتشي أول مراكز الهبوط.

ويلتقي برشلونة أمام سيلتا فيجو التاسعة والنصف مساء الأربعاء، فيما يواجه إلتشي منافسه أتلتيكو مدريد ضمن الجولة 33 المقدمة من الدوري الإسباني.

تفاصيل المباراة:

كاد ديبورتيفو ألافيس أن يتقدم مبكرا في الدقيقة الثانية بعد انفراد أنخيل بيريز ولكن مرر الكرة عرضية ليبعدها كاريراس عن مناطق الخطورة.

وسدد بيلينجهام كرة قوية في الدقيقة الثامنة ولكن اصطدمت بدفاع ألافيس لتتحول إلى ركنية لصالح ريال مدريد.

ونال ريال مدريد ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 23 سددها أرنولد ولكن اصطدمت بالحائط البشري لتتحول إلى ركنية.

ونجح كيليان مبابي في تسجيل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 30 بعد تسديدته اصطدمت بالدفاع لتغير اتجاهها لتسكن الشباك.

وسدد بعدها ترنت ألكسندر أرنولد تصويبة قوية في الدقيقة 32 ذهبت أعلى العارضة بقليل.

وشهدت الدقيقة 45 إصابة ميليتاو بعد متابعة كرة عرضية من بيلينجهام، ليغادر الملعب، ويحل رودريجر بدلا منه.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف.

وفي الشوط الثاني، تصدى حارس ألافيس لرأسية قوية من تشاوميني.

وفي الدقيقة 50، نجح فينيسيوس جونيور في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأجرى بعدها ألفارو أربيلوا تبديلات بخروج أردا جولر وبيلنجهام ونزول ماستانتونو وبراهيم دياز، قبل أن يدفع كاربخال، الذي نال شارة القيادة، وكامافينجا بدلا من ترنت ألكسندر أرنولد وتشاوميني.

وتألق لونين حارس ريال مدريد وتصدى لتسديدة توني مارتينيز في الدقيقة 78.

وفي الوقت بدل الضائع، نجح ألافيس في تقليص الفارق عن طريق توني مارتينيز بعد متابعة تسديدة من خارج منطقة الجزاء بالكعب في شباك لونين، ليطلق الحكم بعدها صافرة النهاية بفوز ريال مدريد 2-1.