إبراهيم عادل: بيراميدز كان يخشى عودتي من خيتافي لأحد الفرق المصرية.. ورفضت ترك المنتخب

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 23:49

كتب : FilGoal

كشف إبراهيم عادل لاعب نورشيلاند الدنماركي عن رفض بيراميدز رحيله إلى خيتافي خوفا من عودته على أحد الفرق المصرية بعد ذلك.

وانتقل إبراهيم عادل إلى نورشيلاند على سبيل الإعارة من الجزيرة الإماراتي بداية من فبراير الماضي.

وقال إبراهيم عادل عبر أون سبورت: "سعيد باللعب مع محمد الشيبي الفترة الماضية، ولا أريد الحديث عن واقعته مع حسين الشحات، ومتأكد أنه نادم على تلك الواقعة، وتدخل بعض اللاعبين لحل الأمر وهو تواصل معه بالفعل لكن للأسف الأمور يتم تضخيمها هنا بشكل أكبر".

وكشف "حزنت جدا بسبب عدم انتقالي إلى خيتافي، هناك مسؤول في بيراميدز دون ذكر اسمه أخبرني بالسفر إلى إسبانيا بسبب حسم الصفقة بنسبة 100% وهو ما لم يحدث".

وشدد "كان هناك دائما تخوف في النادي من احترافي ثم العودة على أحد الفرق المصرية وذلك لم يكن في نيتي من الأساس".

وتابع "تواصل معي ممدوح عيد بعد وصولي إلى إسبانيا وأبلغني أن الإدارة في الإمارات ترفض إتمام انتقالي إلى خيتافي، وأبلغته بالخضوع للكشف الطبي لكنه قال أنني من فعلت ذلك".

وأوضح إبراهيم عادل "حزنت بشدة بسبب عدم إتمام انتقالي إلى خيتافي، كنت أحلم بتلك الخطوة وأول مباراة كانت ضد برشلونة في كامب نو وهو ما لم يحدث".

وواصل "غير صحيح تمارضي قبل مواجهتي المصري والأهلي لأنني أراعي الله قبل أي شيء، كتب كتابي كان قبل المباراة بالإضافة لملف الاحتراف بجانب وجود ألم في العضلة الضامة، والمسؤولون في النادي أعتقدوا أنني أتمارض من أجل الضغط للاحتراف وهذا غير صحيح".

واختتم إبراهيم عادل تصريحاته "رفضت طلب نادي بيراميدز بالرحيل عن معسكر المنتخب بعد عدم انضمام لاعبي الأهلي، لأنني قبل الانضمام للمعسكر أبلغتهم ووافقوا على رحيلي بشكل طبيعي، لذلك أنا الآن على قوة المنتخب ولن أفعل ذلك، ثم بعد ذلك تعرضت لإصابة أقسم أنها كانت حقيقية".

وخاض إبراهيم عادل 5 مباريات مع نورشيلاند في الدوري الدنماركي وساهم في ثلاثة أهداف.

وسجل إبراهيم عادل هدفين في الدوري الدنماركي بجانب صناعة هدف آخر.

