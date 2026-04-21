تقرير: ليفربول يتحرك لضم كولو مواني لتعويض رحيل صلاح

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 23:39

كتب : FilGoal

كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن اختيار إدارة ليفربول بديل محمد صلاح.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن ليفربول تحرك لضم الفرنسي راندال كولو مواني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إلى أن ليفربول يرى أن كولو مواني قادر على تعويض صلاح بفضل تعدد مراكزه وقدرته على اللعب على الجناح الأيمن.

ويلعب كولو مواني معارا في نادي توتنام هوتسبير الإنجليزي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانتقل كولو مواني من نانت إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة انتقال حر.

وضم باريس سان جيرمان كولو مواني من فرانكفورت في صيف 2023 مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 15 مليون يورو مكافآت.

وانتقل كولو مواني على سبيل الإعارة إلى يوفنتوس الموسم الماضي، قبل اللعب ضمن صفوف توتنام هذا الموسم.

ويرغب يوفنتوس في ضم كولو مواني لدعم صفوف الهجوم.

ويرى لوتشانو سباليتي مدرب يوفنتوس، في كولو مواني صفات أوسيمين الصغير، القادر على الفوز بالالتحامات والاحتفاظ بالكرة، والهدوء أمام المرمى.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن قيمة انتقال كولو مواني ستكون 35 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب يبلغ 7 ملايين يورو سنويا.

وأعلن محمد صلاح رحيله بنهاية الموسم عن صفوف ليفربول.

نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/527733/تقرير-ليفربول-يتحرك-لضم-كولو-مواني-لتعويض-رحيل-صلاح