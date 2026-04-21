طائرة - زينة العلمي: واجهنا ضغوطات أمام قرطاج.. وجمهور الأهلي سر ظهورنا بشكل أفضل

أعربت زينة العلمي عن سعادتها بحسم التأهل لنهائي بطولة إفريقيا بعد الفوز الصعب أمام قرطاج التونسي.

وحسم فريق سيدات الأهلي بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بعد تخطي قرطاج.

وقالت زينة عبر قناة الأهلي: "ظهرنا بشكل غير جيد في البداية بسبب الضغط الكبير في مباراة نصف النهائي ولم ندخل الأجواء سريعا، لكن الحمد لله عدنا بشكل رائع في الشوط الثاني ونجحنا في تحقيق الفوز بالنهاية".

وتابعت "شعرنا بضغط كبير جدا في الشوط الثاني لأن هدفنا التتويج بالبطولة لذلك كان علينا الفوز في المباراة لتحقيق التأهل، وهذا ما تحدثنا فيه سويا حتى حققنا هدفنا".

وأضافت "شخصية الفريق هي التي تسببت في تحقيق الفوز والتأهل وكل لاعبة قدمت ما لديها وأكثر".

وشددت زينة "فريق البنك التجاري من أقوى الفرق في البطولة، ونسعى للتحضير بشكل جيد غدا الأربعاء قبل خوض النهائي يوم الخميس".

واختتمت زينة العلمي تصريحاته "أشكر الجماهير على دعمهم وتواجدهم في المدرجات وهو ما يجعلنا نظهر بشكل أقوى، وإن شاء الله يتواجدون في النهائي ليكونوا سر الفوز".

ويصل الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا للسيدات للمرة الثالثة على التوالي، بعدما حقق وصافة آخر نسختين.

ويلعب فريق الأهلي أمام البنك التجاري في المباراة النهائية مساء يوم الخميس.

ويصادف أن تكون المباراة النهائية أمام الأهلي عندما يصعد البنك التجاري.

وفي 3 مناسبات سابقة حقق البنك التجاري اللقب على حساب الأهلي عامي 2006 و2022.

بينما حقق الأهلي لقبه أمام البنك التجاري في 2009.

وحقق الأهلي وصافة إفريقيا 3 مرات في آخر 4 نسخ، وكان آخر لقب حققه الفريق 2019.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة بعد التتويج باللقب 10 مرات.