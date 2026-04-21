أول المتأهلين.. أبها يعود للدوري السعودي بعد غياب 3 سنوات

بات نادي أبها أول المتأهلين إلى الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد 2026-2027.

وفاز أبها على الطائي 2-1 ضمن الجولة 30 من دوري الدرجة الثانية، ليضمن التأهل رسميا لدوري المحترفين.

وعاد أبها إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد هبوطه في موسم 2023-2024.

وسجل نادي أبها هدفه الأول عن طريق حمود الشمري في الدقيقة الخامسة بتسديدة متقنة.

قبل أن يعزز حمود الشمري النتيجة مع انطلاقة الشوط الثاني بهدف ثانٍ في الدقيقة الـ47، مؤكداً تفوق فريقه.

وفي الدقائق الأخيرة، قلص الطائي الفارق عبر حمد الشمري عند الدقيقة الـ88.

وبهذا الانتصار، رفع أبها رصيده إلى 74 نقطة، ليحسم الصعود قبل أربع جولات من نهاية المسابقة.

يذكر أن التونسي أحمد الجفالي لاعب الزمالك خاض الجزء الأول من الموسم الحالي معارا لنادي أبها قبل أن يقرر النادي السعودي التخلي عن خدماته.