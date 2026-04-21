إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري

كشف إبراهيم عادل لاعب نورشيلاند عن كواليس تواجده مع بيراميدز في المواسم الماضي قبل انتقاله إلى الفريق الدنماركي.

وقال إبراهيم عادل عبر قناة أون سبورت: "كنت أغلى لاعب في الناشئين عندما انتقلت من المريخ إلى الأسيوطي مقابل مليون و200 ألف جنيه".

وأضاف "أكثر لاعب استفدت منه في بيراميدز هو عبد الله السعيد لأنه لاعب محترف بمعنى الكلمة وهو اللاعب الوحيد الذي كنت أتقبل توجيهاته في الملعب".

وواصل "في البداية كان التفكير في بيراميدز هو عدم المنافسة على البطولات، ولكن منذ تولي يوريتشيتش أصبح الكل يفكر فقط في المنافسة والفوز بالبطولات ولذلك حقق الفريق الكثير من الألقاب معه".

وأكمل "الكثير من النجوم الكبار كنت أعتقد أنهم نموذج جيد للصغار ولكن عندما تدربت معهم وجدت طريقتهم غير جيدة مع زملائهم".

واستمر في تصريحاته "بيراميدز كان يرصد مكافآت أكثر في مباريات الأهلي عن الزمالك وتكون دائما مباراة خاصة للفريق، حتى أن المدربين يغيرون الخطة دائما في هذه المواجهة".

وأوضح "لم يكن التوفيق حليفنا أمام الزمالك في نهائي كأس مصر، وأيضا كان الفريق متوجا ببطولة إفريقيا قبلها بأسابيع وقد يكون ذلك السبب في عدم اللعب بجدية".

وتعجب قائلا "أثناء المنافسة مع الأهلي على الدوري كان لاعبي الفرق الأخرى يقولون لنا إننا لن نفوز عليهم، ولا أفهم لماذا يلبعون بهذه الشراسة ضدنا، مثلا في مباراة فاركو الفريق لن يهبط ولن يحصل على اللقب، فلماذا يلعب بهذه القوة ضدنا؟".

وأكد "شعرت بالإحراج عند احتفال بيراميدز بلقب الدوري في الملعب لذلك لم أشارك في الأمر، خاصة أن الدرع والمسؤولين كانوا في مباراة الأهلي، وكنت أشعر أننا نستحق لقب الدوري الموسم الماضي، ولا أريد الحديث عن ذلك لأنه ليس من اختصاصي".

وأتم تصريحاته "رمضان صبحي لاعب كبير ومميز وكان يساعدني كثيرا في الملعب ويصنع لي الأهداف وتفاجئت عندما انتقل إلى بيراميدز، أتمنى أن يعود مرة أخرى للملاعب لأنه إضافة كبيرة للفريق ومنتخب مصر، ولا يوجد أي خلافات بيني وبينه".