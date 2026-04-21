مدرب مصطفى محمد.. إيقاف خليلوزيتش 4 مباريات

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 23:07

كتب : FilGoal

قررت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين إيقاف البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب نانت 4 مباريات.

ويلعب المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد ضمن صفوف نادي نانت.

وجاء إيقاف خليلوزيتش بعد انفعاله العنيف تجاه الحكم خلال مباراة فريقه أمام ستاد بريست، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله يوم الأحد الماضي، عقب طرد اللاعب دمان تابيبو.

إيقاف خليلوزيتش يعني غيابه عن مواجهة فريقه السابق باريس سان جيرمان مساءالأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة 26 من الدوري الفرنسي، على أن يعود لمقاعد البدلاء في الجولة الأخيرة أمام تولوز يوم 17 مايو المقبل.

كما تم إيقاف باتريك كولوت، المدرب المساعد لفريق نانت، لمباراة واحدة فعليا، ومباراة أخرى مع وقف التنفيذ.

وتعادل نانت أمام ستاد بريست بهدف لكل فريق في الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

وسجل مصطفى محمد هدف نانت الوحيد، بينما أحرز بريندان شاردونيت هدف بريست الوحيد.

ورفع نانت رصيده للنقطة 20 في المركز 17 وبفارق 5 نقاط عن أوكسير صاحب المركز 16.

ويشارك صاحب المركز 16 مباراة فاصلة مع ثالث الدرجة الثانية الفرنسية للبقاء في الدوري أو التأهل للدوري الفرنسي.

ووصل رصيد ستاد بريست للنقطة 37 في المركز 12.

