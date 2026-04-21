خبر في الجول - بعد ارتباطهما بأندية القمة.. إنبي يمدد عقدي حامد عبد الله وعلي محمود
الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 22:29
كتب : حامد وجدي
مدد نادي إنبي عقد الثنائي الشاب، حامد عبد الله وعلي محمود بعد ارتباطهما مؤخرا بالانتقال لأندية القمة في الموسم الجديد.
حامد عبد الله
النادي : إنبي
علي محمود
النادي : إنبي
وتألق الثنائي الشاب، ليقود إنبي للتواجد ضمن مجموعة الأندية الـ 7 المنافسة على لقب الدوري بعديا عن مجموعة تحديد الهابطين.
وحسبما علم FiGoal.com فإن نادي إنبي مدد عقدي حامد عبد الله وعلي محمود حتى 2030.
الثنائي تلقى اتصالات من وكلاء لاعبين لبحث إمكانية تقديم عروض لانتقالهما إلى الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز.
حامد عبد الله صاحب الـ20 عاما يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر.
وشارك حامد عبد الله مع إنبي هذا الموسم في 25 مباراة وسجل هدفا وصنع 3.
فيما يجيد علي محمود صاحب الـ 25 عاما اللعب في وسط الملعب.
وشارك علي محمود مع إنبي في 24 مباراة هذا الموسم وسجل هدفا وصنع 3.
نرشح لكم
سويلم: الزمالك قد يلعب في الدوري بين ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية معروف حكما لمواجهة سموحة ضد سيراميكا.. وبسيوني للمصري أمام إنبي إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني إبراهيم عادل: بيراميدز كان يخشى عودتي من خيتافي لأحد الفرق المصرية.. ورفضت ترك المنتخب إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري خبر في الجول - علي جبر يخوض موسمه الأخير مع بيراميدز.. وفايد الخيار الأول لتعويضه عودة أحمد حسام لتدريبات الزمالك الجماعية في الجول يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع ياسين منصور وعبد الحفيظ.. والقرارات المنتظرة