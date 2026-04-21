خبر في الجول - بعد ارتباطهما بأندية القمة.. إنبي يمدد عقدي حامد عبد الله وعلي محمود

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 22:29

كتب : حامد وجدي

مدد نادي إنبي عقد الثنائي الشاب، حامد عبد الله وعلي محمود بعد ارتباطهما مؤخرا بالانتقال لأندية القمة في الموسم الجديد.

وتألق الثنائي الشاب، ليقود إنبي للتواجد ضمن مجموعة الأندية الـ 7 المنافسة على لقب الدوري بعديا عن مجموعة تحديد الهابطين.

وحسبما علم FiGoal.com فإن نادي إنبي مدد عقدي حامد عبد الله وعلي محمود حتى 2030.

الثنائي تلقى اتصالات من وكلاء لاعبين لبحث إمكانية تقديم عروض لانتقالهما إلى الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز.

حامد عبد الله صاحب الـ20 عاما يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر.

وشارك حامد عبد الله مع إنبي هذا الموسم في 25 مباراة وسجل هدفا وصنع 3.

فيما يجيد علي محمود صاحب الـ 25 عاما اللعب في وسط الملعب.

وشارك علي محمود مع إنبي في 24 مباراة هذا الموسم وسجل هدفا وصنع 3.

