خبر في الجول - علي جبر يخوض موسمه الأخير مع بيراميدز.. وفايد الخيار الأول لتعويضه

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 21:52

كتب : حامد وجدي

يخوض علي جبر موسمه الأخير مع نادي بيراميدز بعد سنوات طويلة منذ انضمامه للفريق قادما من الزمالك.

ويلعب علي جبر في صفوف بيراميدز منذ صيف 2018 قادما من الزمالك.

وحسبما علم FiGoal.com فإن علي جبر سيخوض موسمه الأخير مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري.

ولعب علي جبر 237 مباراة مع بيراميدز على مدار 8 سنوات وسجل 18 هدفا، وفاز معه بـ 4 ألقاب (كأس مصر - دوري أبطال إفريقيا - السوبر الإفريقي - بطولة القارات الثلاثة".

وبات عمر فايد الخيار الأول لتدعيم دفاع الفريق في الموسم المقبل وتعويض رحيل علي جبر.

ويلعب عمر فايد معارا لنادي أروكا البرتغالي من نادي فنربشخة التركي.

ولعب فايد هذا الموسم 9 مباريات مع فريقه البرتغالي.

وكان عمر فايد أحد العناصر الأساسية للمنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس، والذي نجح في الحصول على المركز الرابع.

