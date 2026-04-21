كرة طائرة - خطوة على كأس العالم.. الأهلي يتخطى قرطاج ويتأهل لنهائي إفريقيا للسيدات

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 21:23

كتب : محمد سمير

مي غزال - سيدات الأهلي كرة طائرة

حسم فريق سيدات الأهلي بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بعد تخطي قرطاج التونسي.

ويستضيف الأهلي نهائيات البطولة الإفريقية في الفترة 11 وحتى 23 أبريل الجاري.

ويصل الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا للسيدات للمرة الثالثة على التوالي، بعدما حقق وصافة آخر نسختين.

وحوّل الأهلي تأخره بشوط دون مقابل للفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وكان قرطاج قد تألق في الشوط الأول وتقدم بفارق 10 نقاط (21-11) قبل أن تشهد صحوة من لاعبات الأهلي لكنها لم تكن كافية وحسم الفريق التونسي الشوط بنتيجة 25-20.

وتقدم قرطاج في الشوط الثاني أيضا 12-7 قبل أن تنجح لاعبات الأهلي في إدراك التعادل 12-12 ويستمر الفريقان نقطة بنقطة حتى النهاية.

وحسمت لاعبات الأهلي الشوط الثاني والتعادل بعد الفوز بنتيجة 25-22.

بينما شهد الشوط الثالث تفوق كامل للاعبات الأهلي منذ البداية وانتهى الشوط لصالح الأحمر بنتيجة 25-16.

وبلغت الإثارة ذروتها في الشوط الرابع بعدما تبادل قرطاج والأهلي التقدم حتى وصلت النتيجة 17-14 لصالح الفريق التونسي.

ونجحت لاعبات الأهلي في العودة واستمر التعادل من 17-17 إلى 20-20.

وحسمت لاعبات الأهلي المباراة بعد الفوز في الشوط الرابع بنتيجة 25-22.

ويلعب فريق الأهلي أمام البنك التجاري في المباراة النهائية مساء يوم الخميس.

ويصادف أن تكون المباراة النهائية أمام الأهلي عندما يصعد البنك التجاري.

وفي 3 مناسبات سابقة حقق البنك التجاري اللقب على حساب الأهلي عامي 2006 و2022.

بينما حقق الأهلي لقبه أمام البنك التجاري في 2009.

وحقق الأهلي وصافة إفريقيا 3 مرات في آخر 4 نسخ، وكان آخر لقب حققه الفريق 2019.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة بعد التتويج باللقب 10 مرات.

كرة طائرة سيدات الأهلي قرطاج
