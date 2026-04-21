عودة أحمد حسام لتدريبات الزمالك الجماعية

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 20:37

كتب : إبراهيم رمضان

شارك أحمد حسام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وانتظم أحمد حسام في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له.

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين، تحدث خلالها عن أهمية مباراة بيراميدز وضرورة تحقيق الفوز في المباراة المقبلة، من أجل الحفاظ على صدارة المسابقة.

وطالب معتمد جمال اللاعبين بضرورة التركيز، وبذل أقصى جهد من أجل إسعاد الجماهير، وأعرب عن ثقته في قدرات لاعبي الفريق على تحقيق الهدف المطلوب.

وفي ختام الجلسة شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تطبيقها في المران، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

يحتل الفريق الأبيض صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 46 نقطة، في حين يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

