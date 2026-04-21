بي بي سي: أندية إنجلترا ترفض تطبيق نظام "بديل VAR"

رفضت الأندية الإنجليزية المقترح المقدم بتعديلات في تطبيق نظام تقنية الفيديو VAR.

وكشفت بي بي سي، أنه كان من الممكن تطبيق نظام دعم الفيديو FVS اعتبارا من الموسم المقبل، ولكن رفضت أندية الدوري الإنجليزي.

النظام المقترح تم تطبيقه خلال بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين والذي يمنح لكل مدرب مراجعة حالتين في كل مباراة.

نظام FVS يمتلك فيه كل مدير فني بطاقتين للتحدي وطلب عودة الحكم لمراجعة أحد قراراته الخاصة بالأهداف أو ركلات الجزاء أو البطاقات الحمراء المباشرة.

بينما يراجع الحكم الرابع الفيديو عقب أي هدف للحكم على مدى صحته واستدعاء حكم الساحة حال وجود شك لمراجعة قراره.

وذكر التقرير أن النظام الجديد أقل توفيرا حيث يحتاج إلى موارد أقل.

وشهد الاجتماع السنوي لرابطة الدوري الإنجليزي تقديم المسؤولين فكرة الاستغناء عن الـ VAR، ولكن شهد معارضة شديدة من الأندية في تعديل نظام مراجعة الفيديو بشكله الحالي.

وذكرت بي بي سي، أن تقنية خط المرمى ستستمر في دوري الدرجة الأولى "تشامبيون شيب"، فيما سيتم التصويت يونيو المقبل لاستخدامها في الدوري الأدني "ليج وان".

وأوضح التقرير أن مدربي دوري الدرجة الأولى "تشامبيون شيب" دعوا إلى استخدام تقنية الفيديو.

وقال فيليب كليمنت مدرب نورويتش: "هناك لحظات أفتقد فيها تقنية VAR لاتخاذ القرارات الصحيحة.

فيما قال جيرهارد ستروبر مدرب بريستول سيتي "قرارات الحكم مع تقنية الفيديو المساعد للحكم VARأفضل وأكثر عدلاً" .

وتُستخدم تقنية الـ VAR في دوري الدرجة الثانية بإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، فيما لا يستخدمها دوري الدرجة الثانية الفرنسي بسبب انهيار صفقة حقوق البث التليفزيوني.