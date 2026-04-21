انتهت كرة طائرة - الأهلي 3-1 قرطاج.. الأحمر إلى النهائي
الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 19:07
كتب : FilGoal
يلعب فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة أمام قرطاج ضمن منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية.
ويصعد المتأهل لمواجهة البنك التجاري الكيني في النهائي.
لمشاهدة المباراة من هنا
-----------------------
التعادل مجددا 22-22
تقدم قرطاج 22-20
التعادل 20-20
التعاااادل 17-17
تقدم قرطاج مجددا 17-14
الأهلي يقلص الفارق 14-13
تقدم قرطاج 11-9
التعادل 3-3
الشوط الرابع
الأهلي يحسم الشوط الثالث 25-16
تقدم الأهلي 13-9
الأهلي يتقدم 10-8
الأهلي يتقدم 7-4
تقدم الأهلي 5-2
تقدم الأهلي 3-1
الشوط الثالث
الأهلي يعادل النتيجة بالفوز 25-22
تقدم الأهلي 23-22
التعادل 20-20
تقدم قرطاج 19-17
التعادل 17-17
تقدم الأهلي لأول مرة 13-12
التعادل 12-12
الفارق يتسع إلى 5 نقاط للفريق التونسي 12-7
تقدم قرطاج 3-0
الشوط الثاني
قرطاج التونسي يحسم الشوط الأول 25-20
الفارق يتقلص 22-17
تقدم تونسي مستمر 21-11
تأخر الأهلي 10-15
وقت مستقطع للأهلي بعد تقدم قرطاج 11-8
تقدم قرطاج 10-8
التعادل 5-5
انطلاق المباراة