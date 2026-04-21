كرة طائرة - منتظرا الأهلي أو قرطاج.. سيدات البنك التجاري الكيني إلى نهائي إفريقيا
الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 18:35
كتب : محمد سمير
حسم فريق البنك التجاري الكيني مقعده في نهائي بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة.
ويستضيف الأهلي نهائيات البطولة الإفريقية في الفترة 11 وحتى 23 أبريل الجاري.
ويتأهل البنك التجاري الكيني إلى نهائي بطولة إفريقيا للسيدات للمرة الرابعة في تاريخه.
وتغلب البنك التجاري على مواطنه الأنابيب الكيني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
وبذلك يصل البنك التجاري الكيني إلى النهائي للمرة الأولى منذ نسخة 2022.
ويصادف أن تكون المباراة النهائية أمام الأهلي عندما يصعد البنك التجاري.
وفي 3 مناسبات سابقة حقق البنك التجاري اللقب على حساب الأهلي عامي 2006 و2022.
بينما حقق الأهلي لقبه أمام البنك التجاري في 2009.
ويواجه الأهلي فريق قرطاج التونسي بعد قليل في نصف النهائي.
وحقق الأهلي وصافة إفريقيا 3 مرات في آخر 4 نسخ، وكان آخر لقب حققه الفريق 2019.
ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة بعد التتويج باللقب 10 مرات.