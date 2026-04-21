بمشاركة محمود وفا.. تأهيل مكثف للحكام قبل جولات الحسم في الدوري

أجرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، تدريبًا لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام، استعدادا للمرحلة الحاسمة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وشهد التدريب، مشاركة 8 حكام ساحة، هم: أمين عمر، محمد معروف، محمود ناجي، محمد الغازي، محمود ناصف، محمود وفا، إبراهيم محمد وأحمد جمال.

كما تواجد خلال التدريب 11 حكماً مساعداً، هم: محمود أبوالرجال، أحمد حسام طه، يوسف البساطي، عبدالرحمن كراش، مصطفى مهران، محمد الزناري، محمد أبورحاب، محمود بدران، محمود دين، خالد حسام، وكيرلس نزيه.

وقاد أوسكار رويز، فقرات التدريب، بمعاونة وجيه أحمد، نائب رئيس اللجنة، وعزب حجاج، مدير اللجنة، إلى جانب فهيم عمر ومحمد يوسف، عضوي اللجنة الفنية للحكام، حيث تم الإشراف على كل الجوانب الفنية والبدنية، خلال اليوم التدريبي.

وتضمن اليوم التأهيلي، مجموعة من التدريبات التخصصية المتنوعة، شملت تقسيم الحكام إلى مجموعات صغيرة للعمل على مواقف تحكيمية مختلفة داخل الملعب، مع تطبيقات عملية على حالات لعب حقيقية، خاصة الكرات المشتركة ولمسات اليد، داخل منطقة الجزاء.

كما تم تنفيذ تدريبات خاصة بالتحرك القطري والتمركز المثالي، إلى جانب تدريبات تواصل بين حكم الساحة والمساعدين، باستخدام إشارات موحدة لرفع مستوى الانسجام.

كما خضع الحكام لتدريبات بدنية مكثفة لرفع معدلات اللياقة، بما يتناسب مع متطلبات المباريات العالية الإيقاع.

كما تم أيضا تخصيص فقرات لتحليل قرارات تحكيمية سابقة عملياً داخل المستطيل الأخضر ، بهدف تصحيح الأخطاء وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار السليم تحت الضغط.