بمشاركة محمود وفا.. تأهيل مكثف للحكام قبل جولات الحسم في الدوري

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 18:29

كتب : محمد جمال

محمود وفا - معسكر الحكام

أجرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، تدريبًا لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام، استعدادا للمرحلة الحاسمة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وشهد التدريب، مشاركة 8 حكام ساحة، هم: أمين عمر، محمد معروف، محمود ناجي، محمد الغازي، محمود ناصف، محمود وفا، إبراهيم محمد وأحمد جمال.

كما تواجد خلال التدريب 11 حكماً مساعداً، هم: محمود أبوالرجال، أحمد حسام طه، يوسف البساطي، عبدالرحمن كراش، مصطفى مهران، محمد الزناري، محمد أبورحاب، محمود بدران، محمود دين، خالد حسام، وكيرلس نزيه.

بعد واقعة "الموبايل".. طارق مجدي حكما لمباراة الإعادة بين طنطا ووي المندوه: متمسكون باستمرار معتمد جمال.. وحتى اللحظة أمين عمر حكما لمواجهة بيراميدز مؤتمر أربيلوا: قرار الحكم ظالم.. وكنا نود أن نخسر على الملعب وليس بطرق آخرى بعد واقعة الموبايل.. إيقاف طاقم حكام مباراة طنطا أمام وي بدوري المحترفين

وقاد أوسكار رويز، فقرات التدريب، بمعاونة وجيه أحمد، نائب رئيس اللجنة، وعزب حجاج، مدير اللجنة، إلى جانب فهيم عمر ومحمد يوسف، عضوي اللجنة الفنية للحكام، حيث تم الإشراف على كل الجوانب الفنية والبدنية، خلال اليوم التدريبي.

وتضمن اليوم التأهيلي، مجموعة من التدريبات التخصصية المتنوعة، شملت تقسيم الحكام إلى مجموعات صغيرة للعمل على مواقف تحكيمية مختلفة داخل الملعب، مع تطبيقات عملية على حالات لعب حقيقية، خاصة الكرات المشتركة ولمسات اليد، داخل منطقة الجزاء.

كما تم تنفيذ تدريبات خاصة بالتحرك القطري والتمركز المثالي، إلى جانب تدريبات تواصل بين حكم الساحة والمساعدين، باستخدام إشارات موحدة لرفع مستوى الانسجام.

كما خضع الحكام لتدريبات بدنية مكثفة لرفع معدلات اللياقة، بما يتناسب مع متطلبات المباريات العالية الإيقاع.

كما تم أيضا تخصيص فقرات لتحليل قرارات تحكيمية سابقة عملياً داخل المستطيل الأخضر ، بهدف تصحيح الأخطاء وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار السليم تحت الضغط.

بعد ارتباطه بالأهلي.. مصدر مقرب من بوجلبان يكشف لـ في الجول حقيقة رحيله عن تونس الأولمبي الخطيب يجتمع بـ منصور وعبد الحفيظ لتقييم ما يخص قطاع كرة القدم حتى السعة الكاملة.. غزل المحلة يوفر تذاكر مجانية لجماهيره أمام بتروجت حسام حسن أمام مجلس النواب: الجمهور المصري يشجع المنتخب أكثر من الأندية خبر في الجول - ثلاثي بيراميدز يتماثل للشفاء قبل مواجهة الزمالك مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نقترب من تعيين مدير فني برتغالي للتخطيط للكرة المصرية مصدر مقرب من محمد علاء لـ في الجول: هناك اهتمام من الدوري السعودي لضمه الأهلي يعلن إصابة يوسف بلعمري بتمزق في العضلة الضامة
بعد ارتباطه بالأهلي.. مصدر مقرب من بوجلبان يكشف لـ في الجول حقيقة رحيله عن تونس الأولمبي 4 دقيقة | الدوري المصري
فيتور ريس يكشف عن رغبته في العودة إلى مانشستر سيتي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كرة طائرة - الأهلي (17)-(22) قرطاج.. نصف نهائي إفريقيا للسيدات 18 دقيقة | كرة طائرة
الخطيب يجتمع بـ منصور وعبد الحفيظ لتقييم ما يخص قطاع كرة القدم 22 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - منتظرا الأهلي أو قرطاج.. سيدات البنك التجاري الكيني إلى نهائي إفريقيا 50 دقيقة | كرة طائرة
القسم الثاني (ب) – بورفؤاد والنصر يقتربان من الترقي.. وهبوط الشرقية للدخان 58 دقيقة | القسم الثاني
بينهم "متأهل واحد للمونديال".. في الجول يكشف 3 منتخبات أوروبية مرشحة لمواجهة مصر وديا 59 دقيقة | منتخب مصر
1 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 2 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 3 الكونفدرالية – موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي 4 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات
