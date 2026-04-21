حتى السعة الكاملة.. غزل المحلة يوفر تذاكر مجانية لجماهيره أمام بتروجت

قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة صرف تذاكر مجانية لمباراة الفريق أمام بتروجت بمسابقة الدوري.

ويحل بتروجت ضيفا على غزل المحلة يوم الخميس المقبل ضمن الجولة 6 من المرحلة النهائية (مجموعة تحديد الهابطين).

وأعلن غزل المحلة توفير تذاكر مجانية لجماهير الفريق، وذلك لحضور مباراة الفريق أمام بتروجت، الخميس المقبل، على استاد غزل المحلة.

وكشف غزل المحلة عن بدء صرف التذاكر غدا الأربعاء من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 10 مساء من شباك تذاكر استاد غزل المحلة، ويستمر صرف التذاكر دون حد أقصى حتى الوصول إلى السعة الكاملة للاستاد، على أن يتم الحصول على التذاكر وفقًا للضوابط المعمول بها، ولحاملي بطاقات المشجع (Fan ID).

وناشد مجلس الإدارة جماهير غزل المحلة تقديم الدعم والمساندة الكاملة للفريق في هذه المرحلة من بطولة الدوري.

وفاز غزل المحلة على كهرباء الإسماعيلية 3-1 في الجولة الخامسة للمرحلة الثانية من الدوري ضمن مجموعة تفادي الهبوط.

فوز الغزل رفع رصيد الفريق لـ 28 نقطة في المركز الـ 14 مبتعدا بفارق 8 نقاط عن فاركو اول الفرق المتواجدة في مراكز الهبوط.

فيما يحتل بتروجت المركز الخامس برصيد 33 نقطة.