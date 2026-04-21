بهدف قاتل.. المصرية للاتصالات يكرر تعادله مع طنطا في إعادة مباراة الأزمة

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 17:58

كتب : رضا السنباطي

كريم أسامة مهاجم طنطا

انتهت المباراة المعادة بين المصرية للاتصالات وطنطا بالتعادل بهدف لكل فريق، وهى نفس النتيجة التي انتهت عليها نتيجة المباراة الأولى قبل قرار إعادتها.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن في وقت سابق إعادة مباراة طنطا ضد وي في الجولة 30 من دوري المحترفين. (طالع التفاصيل)

وسجل أحمد السيد هدف التقدم لنادي طنطا في شباك المصرية للاتصالات في الدقيقة 64.

أخبار متعلقة:
ونجح محمد بهاء في تسجيل هدف التعادل لنادي المصرية للاتصالات في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

المصرية للاتصالات رفع رصيده للنقطة 44 في المركز السابع ليستمر داخل صراع المنافسة على بطاقتي التأهل المتبقيتين.

فيما رفع نادي طنطا رصيده للنقطة 28 في المركز 16 بجدول ترتيب دوري المحترفين.

وضمن القناة التأهل للدوري الممتاز ويبقى الصراع على بطاقتين.

ويتصدر القناة جدول ترتيب دوري المحترفين وضمن التأهل، فيما اشتد الصراع بين بترول أسيوط صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة، يليه أبو قير للأسمدة 50 نقطة، يليه مسار 48 نقطة، يليه لافيينا 47 نقطة، يليه بروكسي 45 نقطة، يليه المصرية للاتصالات 44 نقطة.

المباريات المتبقية للأندية المتصارعة على الصعود للدوري الممتاز:

القناة صعد رسمي للدوري الممتاز يتبقى فريقين

بترول أسيوط 53 نقطة يتبقى له مباريات مع الترسانة وراية والمنصورة وبلدية المحلة

أبو قير للأسمدة 50 نقطة يتبقى له مباريات مع نادي وي ولافيينا والترسانة وراية

مسار 48 نقطة يتبقى له مباريات مع أسوان وبروكسي وديروط ونادي وي

لافيينا 47 نقطة يتبقى له مباريات مع طنطا وأبو قير للأسمدة والإنتاج الحربي والسكة الحديد

بروكسي 45 نقطة يتبقى له مباريات مع السكة الحديد ومسار والقناة والداخلية

وي 44 نقطة يتبقى له مباريات مع أبو قير للأسمدة والإنتاج الحربي والسكة الحديد ومسار

طنطا المصرية للاتصالات دوري المحترفين
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/527703/بهدف-قاتل-المصرية-للاتصالات-يكرر-تعادله-مع-طنطا-في-إعادة-مباراة-الأزمة