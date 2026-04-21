كرة يد - كريم هنداوي يدعم صفوف الاتحاد الليبي

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 17:52

كتب : FilGoal

كريم هنداوي - حارس مرمى منتخب مصر كرة يد

أعلن نادي الاتحاد الليبي ضم كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لتدعيم صفوف فريق كرة اليد.

وكتب نادي الاتحاد الليبي عبر حسابه الرسمي: "السد العالي يعزز صفوف المدفعجية".

ولم يعلن نادي الاتحاد الليبي مدة التعاقد، لكن اللاعب سيشارك في المراحل الختامية من مسابقة الدوري.

أخبار متعلقة:
وكان كريم هنداوي ضمن صفوف فريق فيتسلار الألماني بداية الموسم الجاري.

كما دعم الاتحاد الليبي صفوفه أيضا بضم الكرواتي كريستيان إسكيريتشيتش لتدعيم الفريق.

ومن المتوقع وصول كريم هنداوي إلى ليبيا أحد يومي الأربعاء أو الخميس لبدء مشواره مع الفريق.

الاتحاد الليبي كرة يد
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527701/كرة-يد-كريم-هنداوي-يدعم-صفوف-الاتحاد-الليبي