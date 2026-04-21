حارس ليفربول: صلاح حقق لي حلمي

حقق محمد صلاح نجم ليفربول حلم زميله فريدي وودمان حارس مرمى الفريق بالتسديد عليه في التدريبات.

وقال وودمان في تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو: "محمد صلاح يأتي إلي ويقول إنه يريد القيام بتدريبات تسديد إضافية علي، هذا حلم كل طفل".

وأضاف "شاهدت صلاح على مدار الأعوام الماضية مع ليفربول وبنيت علاقة معه وأيضا مع أندي روبرتسون وكورتس جونز وكودي جاكبو وفيرجيل فان دايك، كنت أرى هؤلاء اللاعبين في الموسم الماضي كنجوم خارقين".

وأكمل "أدركت أنهم مجرد أشخاص عاديين وطيبون، وكان من الرائع حقا بناء تلك العلاقات، الأمر سهل هنا".

وأتم "لم أكن أعتقد أنني سألعب مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، لكن عندما تم استدعائي، كل ما أردته هو أن أقدم أفضل ما لدي".

وشارك الحارس الثالث لليفربول أمام إيفرتون في دربي ميرسيسايد بعد إصابة جورجي مامارداشفيلي.

وفي الدربي الأخير لمحمد صلاح، حقق ليفربول الفوز على إيفرتون بهدفين مقابل هدف، بمباراة أقيمت على ملعب هيل ديكينسون بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهدف صلاح يكون قد وصل إلى هدفه التاسع في مرمى إيفرتون، ليعادل رقم ستيفن جيرارد كالهداف التاريخي لدربي الميرسيسايد.

وتمكن صلاح من التسجيل في مرمى إيفرتون بأول مواجهة جمعت بينهما، بالإضافة إلى المواجهة الأخيرة.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 53 في المركز الخامس بفارق 5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز السادس، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 48 في المركز الثامن.