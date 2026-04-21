إنتر يعلن خوض ودية ضد مانشستر سيتي في هونج كونج

أعلن نادي إنتر لعب فريقه مباراة ودية ضد مانشستر سيتي في هونج كونج استعدادا للموسم المقبل.

وأوضح النادي الإيطالي أن المباراة ستقام يوم 1 أغسطس على ملعب كاي تاك.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت في وقت سابق أن إنتر سيواجه غريمه ميلان في دربي ودي بأستراليا.

ومن المقرر أن يقام دربي ميلانو بين إنتر وميلان يوم 5 أغسطس على ملعب أوبتاس في مدينة بيرث.

وبعدها بثلاثة أيام، يلتقي يوفنتوس مع إنتر في نفس الملعب ضمن مواجهة إيطالية قوية.

ويستعد النيراتزوري لمواجهة منافسه كومو في المباراة التي ستجمعهما الليلة في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب جيوزيبي مياتزا معقل إنتر.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل دون أهداف.

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة، بينما يأتي ميلان ونابولي خلفه بنفس الرصيد 66 نقطة.