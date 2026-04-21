إنتر يعلن خوض ودية ضد مانشستر سيتي في هونج كونج

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 16:30

كتب : FilGoal

أعلن نادي إنتر لعب فريقه مباراة ودية ضد مانشستر سيتي في هونج كونج استعدادا للموسم المقبل.

وأوضح النادي الإيطالي أن المباراة ستقام يوم 1 أغسطس على ملعب كاي تاك.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت في وقت سابق أن إنتر سيواجه غريمه ميلان في دربي ودي بأستراليا.

أخبار متعلقة:
أكانجي: فضلت الانتقال لـ إنتر على ميلان إنتر: لا توجد مؤشرات لرحيل باستوني.. وبرشلونة يتحدث ولا يهاتفنا ثاني أكثر حضور جماهيري.. ميسي يسجل ثنائية في انتصار إنتر ميامي على كولورادو احتلال روماني وهدية لـ إنتر.. لاتسيو يفوز على نابولي ويحقق رقما تاريخيا

ومن المقرر أن يقام دربي ميلانو بين إنتر وميلان يوم 5 أغسطس على ملعب أوبتاس في مدينة بيرث.

وبعدها بثلاثة أيام، يلتقي يوفنتوس مع إنتر في نفس الملعب ضمن مواجهة إيطالية قوية.

ويستعد النيراتزوري لمواجهة منافسه كومو في المباراة التي ستجمعهما الليلة في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب جيوزيبي مياتزا معقل إنتر.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل دون أهداف.

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة، بينما يأتي ميلان ونابولي خلفه بنفس الرصيد 66 نقطة.

نرشح لكم
فوتبول لندن: جاهزية كالافيوري لمباراة أتلتيكو مدريد ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد ذا أثليتك: نيوكاسل منفتح على بيع جوردون وسط اهتمام بايرن وتشيلسي تقرير: إيطاليا وأنديتها مهددين بعدم المشاركة في المسابقات الأوروبية للتدخل الحكومي تقرير: إنتر غير متورط في الفضيحة الجديدة للكرة الإيطالية
أخر الأخبار
فوتبول لندن: جاهزية كالافيوري لمباراة أتلتيكو مدريد 34 ثاتيه | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - أيك السويدي يتقدم بعرض لضم أمادي 24 دقيقة | ميركاتو
ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان ساعة | الدوري الإسباني
المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: نيوكاسل منفتح على بيع جوردون وسط اهتمام بايرن وتشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
فيفا يعلن رفع إيقاف القيد عن الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
