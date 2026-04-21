خبر في الجول - ثلاثي بيراميدز يتماثل للشفاء قبل مواجهة الزمالك

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 15:42

كتب : بسام أبو بكر

محمد الشيبي - بيراميدز

تماثل محمد الشيبي ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" ومحمود مرعي ثلاثي بيراميدز للشفاء قبل مواجهة الزمالك.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك بعد غدا الخميس على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

وحسبما علم FilGoal.com فإن جميع لاعبي بيراميدز جاهزين للمشاركة في تدريبات الفريق بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة الزمالك باستثناء مصطفى فتحي.

وتعود مسألة مشاركتهم ضد الزمالك إلى كرونوسلاف يورتشيتش مدرب الفريق.

وأجرى مصطفى فتحي جراحة ناجحة بأحد مستشفيات القاهرة بعد إصابته بخلع في الترقوة خلال مواجهة بيراميدز الودية ضد حلوان.

وكان المركز الإعلامي لبيراميدز قد أعلن في وقت سابق إصابة الشيبي وزلاكة دون الكشف عن إمكانية مشاركته أمام الزمالك.

وشارك وليد الكرتي لمدة 10 دقائق في ودية حلوان لأول مرة منذ إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب الصدارة.

