مصدر مقرب من محمد علاء لـ في الجول: هناك اهتمام من الدوري السعودي لضمه

أوضح مصدر مقرب من محمد علاء حارس مرمى الجونة أن هناك اهتمام من أحد أندية الدوري السعودي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر مقرب من الحارس لـ FilGoal.com: "هناك اهتمام من أحد أندية الدوري السعودي لضم محمد علاء في الصيف المقبل".

وأتم "من المنتظر وصول عرض رسمي للجونة في الفترة المقبلة".

وانضم علاء مؤخرا لمعسكر منتخب مصر في شهر مارس، حينما لعب الفراعن ضد السعودية وإسبانيا.

وتعاقد الجونة مع محمد علاء في صيف 2024 قادما من القناة في صفقة انتقال حر.

وقال محمد علاء في وقت سابق عبر قناة مودرن: "الانتقال إلى الأهلي أم الزمالك؟ أترك هذه الأمور لوكيلي وتركيزي بالكامل على اللعب وتقديم مستوى جيد".

وأتم تصريحاته "أعد الجماهير بأن أكون حارس منتخب مصر الأول بإذن الله".

محمد علاء لعب 52 مباراة مع الجونة واستقبلت شباكه 40 هدفا، وحافظ عليها خلال 24 مباراة.