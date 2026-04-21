الأهلي يعلن إصابة يوسف بلعمري بتمزق في العضلة الضامة

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 14:17

كتب : FilGoal

أعلن أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول للأهلي إصابة لاعبه يوسف بلعمري بتمزق في العضلة الضامة.

وأشار جاب الله إلى أن إصابة بلعمري هي تمزق من الدرجة الأولى.

وسيخضع اللاعب لجلسات علاج طبيعي وبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة خلال الفترة النقبلة.

أخبار متعلقة:
وغاب بلعمري بسبب الإصابة عن المباراة الودية التي خاضها الفريق أمس الإثنين ضد زد وديا على ملعب مختار التتش.

وحصل الأهلي على يومين راحة عقب مواجهة زد.

ولن يلعب الأهلي خلال الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري "باي".

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بالجولة الرابعة من الدوري المصري على استاد القاهرة.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و5 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة.

وانضم بلعمري للأهلي في شهر يناير الماضي قادما من الرجاء المغربي.

وشارك الظهير الأيسر في 11 مباراة منذ الانضمام إلى الأهلي.

يوسف بلعمري الأهلي الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 2 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 3 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 4 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات
/articles/527691/الأهلي-يعلن-إصابة-يوسف-بلعمري-بتمزق-في-العضلة-الضامة