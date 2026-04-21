الأهلي يعلن إصابة يوسف بلعمري بتمزق في العضلة الضامة

أعلن أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول للأهلي إصابة لاعبه يوسف بلعمري بتمزق في العضلة الضامة.

وأشار جاب الله إلى أن إصابة بلعمري هي تمزق من الدرجة الأولى.

وسيخضع اللاعب لجلسات علاج طبيعي وبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة خلال الفترة النقبلة.

وغاب بلعمري بسبب الإصابة عن المباراة الودية التي خاضها الفريق أمس الإثنين ضد زد وديا على ملعب مختار التتش.

وحصل الأهلي على يومين راحة عقب مواجهة زد.

ولن يلعب الأهلي خلال الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري "باي".

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بالجولة الرابعة من الدوري المصري على استاد القاهرة.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و5 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة.

وانضم بلعمري للأهلي في شهر يناير الماضي قادما من الرجاء المغربي.

وشارك الظهير الأيسر في 11 مباراة منذ الانضمام إلى الأهلي.