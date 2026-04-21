مؤتمر فليك: هدفي هو تجديد عقدي مع برشلونة.. وسنحاول التتويج بأبطال أوروبا

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 14:12

كتب : FilGoal

شدد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة على أنه يخطط لتجديد تعاقده مع النادي الكتالوني.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه سيلتا فيجو في المباراة التي ستجمعهما غدا الأربعاء في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "خطتي هي تجديد عقدي، ستكون هذه الخطوة هي الأخيرة في مسيرتي، أنا صادق تماما، أود التجديد، لكن الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك".

وأضاف "علينا أن نلعب بأفضل مستوى لدينا، مباراة سيلتا فيجو لن تكون سهلة، المنافس يملك اللاعبين الذين يتحكمون في اللعب والهجوم عبر الأطراف".

وأكمل "قضيت وقتا رائعا مع منتخب ألمانيا ومع بايرن ميونيخ، لكن هنا أشعر أن كل ما يحيط بي هو الأفضل، الأجواء في غرفة الملابس مذهلة، دوري أبطال أوروبا يمثل دافعا، إنه حلم النادي والجماهير، علينا أن نبقى متحدين ونحاول مرارا وتكرارا، نأمل أن يتحقق ذلك قريبا جدا".

وأتم "أعتقد أننا سنستطيع التتويج بدوري أبطال أوروبا في السنوات المقبلة، علينا اتخاذ القرارات الصحيحة في سوق الانتقالات دون اتخاذ أي خطوة متهورة".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة ويبتعد عن ريال مدريد الوصيف بفارق 9 نقاط.

بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز السادس برصيد 44 نقطة.

