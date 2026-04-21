كادينا سير: برشلونة لم يقدم عرضا لتجديد عقد ليفاندوفسكي

يبدو أن نادي برشلونة يدرس عدم تقديم أي عرض لتجديد عقد روبرت ليفاندوفسكي لاعب الفريق.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة برشلونة

وينتهي عقد المهاجم البولندي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب إذاعة كادينا سير فإن برشلونة لم يقدم عرضه لتجديد عقد اللاعب البولندي وأن النادي لم يتواصل معه.

وكشفت الإذاعة أن ليفاندوفسكي لا يهتم كليا بالجانب المالي أكثر من المشروع الرياضي والدور الذي سيحصل عليه الفريق.

ويريد ليفاندوفسكي أن يشعر بأهميته داخل الفريق، وهذا لا يعني أن يكون أساسيا في المباريات.

وقال روبرت لصحيفة موندو ديبورتيفو عن مستقبله في وقت سابق: "لا يزال لدينا بعض الوقت، النادي يعرف ما أفكر فيه، وقد حصلت على الوقت الكافي للتفكير".

وواصل "لا أريد الحديث عن العروض أو مستقبلي، الأهم هو المباريات المتبقية وتسجيل الأهداف، ما يقال في الصحافة يوميا ليس مهما".

وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة صيف 2022 قادما من بايرن ميونيخ.

وخاض مع برشلونة الموسم الحالي 40 مباراة مسجلا 17 هدفا وصنع 3 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع برشلونة لـ 187 مباراة مسجلا 118 هدفا وصنع 23 آخرين.