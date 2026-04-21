نجا من الموت.. طعن لاعب شاب بفريق ميتيلاند الدنماركي

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 12:51

كتب : FilGoal

ألامارا ديابي لاعب ميتيلاند

أعلن نادي ميتيلاند الدنماركي تعرض لاعبه ألامارا ديابي لحادثة طعن.

وأشار النادي إلى أن اللاعب قد خضع لعمليتين جراحيتين وقد استفاق من غيبوبة صناعية.

وفقا لبيان النادي فإن الحالة الصحية للاعب جيدة بالنظر إلى الظروف التي مر بها.

ولا تزال تحقيقات الشرطة جارية لمعرفة منفذ العملية، وتقوم التحقيقات حاليا باستجواب الشهود.

وأصدرت الشرطة الدنماركية أيضا بيانا أوضحت فيه أنها تبحث عن شاب يبلغ من العمر 20 عاما، ذو بشرة فاتحة لأنه على صلة بحادثة الطعن.

ديابي لاعب يحمل جنسية غينيا بيساو ويبلغ من العمر 19 عاما وسبق له اللعب بأكاديمية بنفيكا قبل الانضمام لميتيلاند في 2022.

اللاعب كان يغيب عن الملاعب الفعل قبل وافعة الطعن بسبب تعرضه لإصبة.

ولم يشارك ديابي سوى في مباراة واحدة هذا الموسم مع الفريق الأول لميتيلاند كانت ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

