يامال: أتمنى السير على خطى ميسي الأفضل في التاريخ

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 12:08

كتب : FilGoal

لامين يامال

تمنى لامين يامال لاعب برشلونة أن يسير على نفس خطى ليونيل ميسي أسطورة النادي الكتالوني السابق.

وحصل لامين يامال على جائزة أفضل رياضي شاب في حفل جوائز لوريوس 2026.

وقال اللاعب الإسباني خلال الحفل: "بالنسبة لي ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ إذا لم يكن أفضل رياضي فهو بالتأكيد من بينهم".

وأتم "الجميع يحترمه بسبب ما حققه، أتمنى أن أتمكن من السير على خطاه".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في 44 مباراة وتمكن من تسجيل 23 هدفا وصنع 18 آخرين.

لامين يامال لاعب برشلونة خلال حفل لوريوس

وودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على الرغم من الفوز بالإياب على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد في ملعب برشلونة الأسبوع الماضي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، ويبتعد بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه سيلتا فيجو في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإسباني الأربعاء المقبل.

