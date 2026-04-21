سبورت: برشلونة يرغب في إعارة روني بردغجي.. و3 أندية استفسرت عنه

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن نية برشلونة في إعارة روني بردغجي خلال الموسم المقبل.

وأشارت سبورت إلى أن النادي يرغب في حصول اللاعب على فرصة للعب والحصول على خبرات في ظل عدم مشاركته بشكل مستمر مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وفقا لسبورت فإن موناكو وبورتو وشتوتجارت هي الأندية التي استفسرت عن وضعية اللاعب حتى الآنز

اللاعب صاحب الـ 20 عاما انضم لبرشلونة في بداية الموسم احلالي قادما من كوبنهاجن الدنماركي.

وشارك اللاعب السويدي في 23 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 4 أهداف.

بردغجي يحمل الجنسية السويدية ولكنه يملك أصولا سورية، كما ولد بدولة الكويت.