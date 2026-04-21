تقرير يكشف العقوبة المالية على لوكاكو بعد تغيبه عن نابولي

كشف تقرير من صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت عن العقوبة المالية التي قرر نابولي فرضها على روميلو لوكاكو لاعب الفريق.

وأثار الدولي البلجيكي غضب مسؤولي نابولي بعد قراره البقاء في بلجيكا مؤخرا دون الحصول على موافقة النادي.

وبحسب الصحيفة فإن العقوبة المالية على لوكاكو تبلغ 150 ألف يورو، وأصبح رحيل اللاعب البلجيكي عن النادي حتميا في الصيف المقبل.

وأوضحت صحيفة كورييري ديلو سبورت في وقت سابق أن روميلو لوكاكو يستعد للعودة إلى تدريبات نابولي خلال الأيام المقبلة، بعد أزمة غيابه عن الفريق.

وأوضح التقرير أن اللاعب أبلغ النادي عبر وكيله بموعد عودته، تمهيدا للمشاركة في المباريات الخمس الأخيرة من الموسم.

وفضل المهاجم البلجيكي البقاء في بلاده لمواصلة برنامجه التأهيلي، رغم طلب النادي بعودته إلى مقر التدريبات.

ويعاني لوكاكو من قلة المشاركات هذا الموسم بسبب إصابة عضلية قوية تعرض لها قبل انطلاق الموسم، أبعدته لفترة طويلة.

ومنذ عودته، شارك اللاعب لدقائق محدودة، ما أثر على استمراريته مع الفريق.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة أول لقاء بينه وبين المدرب أنطونيو كونتي منذ مباراة كالياري في مارس، مع اقتراب عودته للتدريبات الجماعية.

وكان من المنتظر عودة اللاعب إلى نابولي خلال توقف مارس الماضي لاستئناف التدريبات، لكنه فضل الاستمرار في بلاده لاستكمال برنامجه التأهيلي.

وأبلغ لوكاكو مدرب منتخب بلجيكا رودي جارسيا بعدم جاهزيته للمشاركة في المباريات الودية، بسبب حاجته لمزيد من الوقت لاستعادة لياقته.

وكان من المفترض أن يتدرب اللاعب تحت قيادة الجهاز الفني المساعد في غياب أنطونيو كونتي، الذي حصل على إجازة قصيرة.

وقرر لوكاكو البقاء في مدينة أنتويرب، حيث يخضع للعلاج في نفس المركز الذي تعافى فيه كيفن دي بروين مؤخرا.

وتعرض المهاجم البلجيكي لإصابة عضلية قوية خلال فترة الإعداد في أغسطس، وشارك منذ ذلك الحين في 7 مباريات فقط بإجمالي 64 دقيقة، سجل خلالها هدفا واحدا.