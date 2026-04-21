بعد برناردو سيلفا.. رومانو: ستونز يقترب من مغادرة مانشستر سيتي

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 11:07

كتب : FilGoal

جون ستونز يحتفل بهدفه مع مانسشتر سيتي ضد ليستر سيتي

يقترب جون ستونز لاعب مانشستر سيتي من الرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد ستونز في نهاية الموسم الجاري.

وبحسب فابريزيو رومانو المختص في الانتقالات، فإن من المرجح أن يرحل ستونز في الصيف كلاعب حر.

وأعلن مانشستر سيتي في وقت سابق رحيل برناردو سيلفا بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده.

وشارك ستونز في 15 مباراة خلال الموسم الجاري بواقع 968 دقيقة.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 31 عاما لـ 3 إصابات في الموسم الحالي وتسببوا في إبعاده 103 يوما بواقع غيابه عن 24 مباراة.

وكان مانشستر سيتي قد ضم ستونز قادما من إيفرتون في صيف 2016 مقابل 55 مليون يورو.

وحصل ستونز خلال 10 أعوام مع الفريق السماوي على 18 بطولة.

وتوج ستونز ببطولة الدوري الإنجليزي 6 مرات ومرة واحدة دوري أبطال أوروبا ومثلها السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

بالإضافة إلى 5 مرات كأس الرابطة ومرتين كأس الاتحاد الإنجليزي، ومرتين الدرع الخيرية.

