روسينيور: أود معرفة مصدر أخبار رحيل جارناتشو

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 10:46

كتب : FilGoal

أليخاندرو جارناتشو - تشيلسي

نفى ليام روسينيور المدير الفني لتشيلسي رغبة أليخاندرو جارناتشو لاعب الفريق في الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه برايتون في المباراة التي ستجمعهما الليلة في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإنجليزي للصحفيين: "رحيل جارناتشو في الصيف المقبل؟ أود أن أعرف مصدر هذه الأخبار".

وأضاف "جارناتشو يبلغ من العمر 21 عاما، ولديه إمكانيات مميزة عندما يتواجد في التمركز الصحيح والحالة الجيدة".

وأتم "وظيفتي هي أن أساعده للوصول إلى أعلى المستويات".

ولعب جارناتشو 39 مباراة مع تشيلسي خلال الموسم الجاري وسجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

وكان تشيلسي قد ضم اللاعب الأرجنتيني في صيف 2025 قادما من مانشستر يونايتد مقابل 46 مليون يورو.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة بالتساوي مع برينتفورد وبورنموث، بينما يأتي برايتون في المركز التاسع بـ 47 نقطة بالتساوي مع إيفرتون.

المركز السادس يؤهل صاحبه للعب في بطولة الدوري الأوروبي.

