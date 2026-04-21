سلة - أبرت إنجليش يكشف موقفه من الاستمرار مع الزمالك
الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 00:09
كتب : FilGoal
شدد ألبرت إنجليش لاعب كرة السلة بنادي الزمالك على انفتاحه على الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل.
وقال إنجلش عبر قناة النهار: "عدة أندية دخلت في مفاوضات لضمي قبل الزمالك، كنت أركز في البداية على فريقي في لبنان ولكن توقف النشاط الرياضي هناك أدى لإعادة التفكير في العروض".
وواصل "قدمنا أداء مميز بنهائي كأس مصر وكان تركيز اللاعبين منصبا على تحقيق الفوز والتتويج باللقب، وأنا سعيد بالعمل مع زملائي بالفريق".
وأضاف "منفتح على البقاء مع الزمالك، والمفاوضات مستمرة عبر وكيلي لكن في الوقت الحالي أفضل قضاء بعض الوقت مع عائلتي قبل حسم قراري النهائي".
وأسهم إنجليش في تتويج الزمالك بلقب كأس مصر بعد الفوز على المصرية للاتصالات في المباراة النهائية.
وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الأولى منذ عام 2006.
