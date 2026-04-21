تقرير يكشف إصابة إستيفاو وموقفه من كأس العالم

كشف تقرير من صحيفة جلوبو البرازيلية طبيعة إصابة إستيفاو ويليان لاعب تشيلسي.

وأصيب إستيفاو في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتعرض إستيفاو لإصابة خلال المباراة وتم استبداله بعد 12 دقيقة.

وبحسب صحيفة جلوبو، فإن إستيفاو أصيب في العضلة الخلفية وسيغيب لمدة من 15 إلى 20 يوما، وبالتالي سيكون جاهزا في بطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد إستيفاو في قائمة البرازيل التي اختارها كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمنتخب.

واستقر أنشيلوتي على اختيار 24 لاعبا للقائمة النهائية لكأس العالم 2026 من أصل 26 لاعبا.

ووفقا لشبكة ESPN البرازيلية ينتظر كارلو أنشيلوتي ضم لاعبين آخرين قبل انطلاق كأس العالم 2026 عند موعد إعلان القائمة النهائية.

وجاءت قائمة البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر – إيدرسون مورايس – بينتو كريبسكي.

الدفاع: دانيلو سيلفا – أليكس ساندرو – دوجلاس سانتوس – ماركينيوس – جابرييل ماجالايش – إيدر ميليتاو – بريمر – ليو بيريرا.

الوسط: كاسيميرو – برونو جيمارايش – دانيلو سانتوس – لوكاس باكيتا.

الهجوم: إستيفاو – لويز هنريكي – فينيسيوس جونيور – مارتنيلي – ماتيوس كونيا – جواو بيدرو – رافينيا.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم كل من: المغرب، وهايتي، وأسكتلندا.

وسينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل.

وتقام مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا وهو افتتاح مكرر لنسخة كأس العالم 2010 في بلاد البافانا بافانا.