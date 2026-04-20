بعد تعادل وست هام مع كريستال بالاس.. ولفرهامبتون يهبط للدرجة الأولى

تأكد هبوط ولفرهامبطون لدوري الدرجة الأولى، ليصبح بشكل رسمي أول الهابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي.

هبوط ولفرهامبتون تأكد بعد تعادل كريستال بالاس مع وست هام بدون أهداف في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وست هام صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط وصل للنقطة 33، بينما يملك ولفرهامبتون 17 نقطة مع تبقي 5 مباريات فإن أقصى عدد من النقاط قد يصل إليه الفريق هو 32 نقطة فقط.

ووسع وست هام الفارق مع توتنام صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط إلى نقطتين.

ووصل كريستال بالاس للنقطة 43 في المركز الـ 13.

وسيلعب وست هام مباراته المقبلة ضد إيفرتون على ملعب لندن، بينما يلتقي توتنام مع ولفرهامبتون خارج ملعبه.

وهبط ولفرهامبتون لدوري الدرجة الأولى لأول مرة منذ صعوده في موسم 2017/2018.

وكان أفضل مركز قد حصل ولفرهامبتون عليه منذ الصعود هو المركز السابع في موسمي 2018/2019 و2019/2020 وشارك خلالهما بالدوري الأوروبي.