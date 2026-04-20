مران الزمالك – انتظام عمر جابر في التدريبات استعدادا لـ بيراميدز

انتظم عمر جابر لاعب الزمالك في التدريبات استعدادا لمباراة الفريق أمام بيرامديز.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه بيراميدز في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للتتويج ببطولة الدوري المصري.

وعاد عمر جابر للتدريبات بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في السمانة خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

ورفع الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الحمل البدني للاعبين خلال المران وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال الإشراف على الفقرة البدنية.

وخصص معتمد جمال فقرة خططية بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض بعض الجمل الخططية، وحرص على توجيه اللاعبين باستمرار ومنحهم التعليمات.

واختتم الزمالك المران بخوض تقسيمة فنية مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة ويبتعد بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف والأهلي الثالث.