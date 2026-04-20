مدرب فيسيل كوبي: يوجد فارق كبير بين الكرة اليابانية والسعودية

كشف مايكل سكيبه المدير الفني لفيسيل كوبي عن الفوارق الكبيرة بين الكرة اليابانية والسعودية.

وتأهل أهلي جدة لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي.

وفاز أهلي جدة في نصف النهائي على فيسيل كوبي الياباني بهدفين مقابل هدف.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "لم نكن موفقين في الفرص التي صنعناها، وكان من الممكن التعامل بشكل أفضل مع الكرات الثابتة سواء دفاعيا أو هجوميا".

وأضاف "لم نستغل الفرص المتاحة، ولذلك واجهنا مشاكل وهذا ما حدث في المباراة بالفعل".

وأكمل "يوجد فارق كبير بين الكرة اليابانية والسعودية، هناك إمكانيات مالية لضم اللاعبين الأجانب والاستثمار".

وأتم "يجب أن ندرك أهلي جدة من أفضل الفرق في تنفيذ الكرات الثابتة وقدموا كل ما لديهم لتحقيق الفوز".

وكان أهلي جدة قد توج بلقب النسخة الماضية من البطولة.

ويلتقي أهلي جدة في النهائي مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين شباب أهلي دبي وماتشيدا.