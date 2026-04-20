تيليجراف: مانشستر يونايتد يستهدف ضم تشواميني لتعويض رحيل كاسيميرو

كشفت صحيفة تيليجراف الإنجليزية عن وجود أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد ضمن القائمة المختصرة لمانشستر يونايتد لتعويض رحيل كاسيميرو.

ويرحل كاسيميرو عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي.

ويرغب مانشستر يونايتد في ضم تشواميني والذي ينتهي تعاقده مع ريال مدريد في عام 2028.

ويتوقف تحرك مانشستر يونايتد لضم تشواميني على تعاقد ريال مدريد مع لاعب وسط آخر.

وانضم تشواميني لريال مدريد في 2022 قادما من موناكو.

وشارك اللاعب الفرنسي في 44 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدفين.

وأسهم تشواميني في تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الأوروبي مرتين وكأس إنتركونتينينتال وكأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا منذ الانضمام للفريق.