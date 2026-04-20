يايسله: كنا نستطيع تسجيل المزيد في فيسيل كوبي

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 22:01

كتب : FilGoal

ماتياس يايسله

أوضح ماتياس يايسله المدير الفني لأهلي جدة السعودي أن فريقه كان يستطيع تسجيل المزيد من الأهداف في فيسيل كوبي الياباني.

وتأهل أهلي جدة لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي.

وفاز أهلي جدة في نصف النهائي على فيسيل كوبي بهدفين مقابل هدف.

أخبار متعلقة:
للمرة الثانية على التوالي.. أهلي جدة إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة عكاظ: 30 غرزة.. جراحة ناجحة للاعب جوهور الماليزي بعد إصابة عنيفة أمام أهلي جدة حامل اللقب إلى نصف النهائي.. أهلي جدة ينهي المغامرة الماليزية في أبطال آسيا مدافع أهلي جدة جاهز لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "دور الجمهور مهم جدا في تحقيق الفوز على فيسيل كوبي، عملنا على تقديم صورة مشرفة للسعودية في البطولة".

وأضاف "لم نكن مطالبين بالاستحواذ على الكرة في الشوط الأول، علينا التركيز على ما هو قادم".

وتابع "عملنا على بعض التفاصيل في الشوط الثاني، لذلك نستحق التواجد في المباراة النهائية".

وأنهى حديثه قائلا: "نشعر بالفخر بالتأهل إلى المباراة النهائية، في الحقيقة كانت مباراة صعبة، والخصم كان قويا جدا ويتميز بالكرات الثابتة، سجلنا أهدافنا في أوقات حاسمة وكان بإمكاننا تقديم المزيد".

وكان أهلي جدة قد توج بلقب النسخة الماضية من البطولة.

ويلتقي أهلي جدة في النهائي مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين شباب أهلي دبي وماتشيدا.

نرشح لكم
إنزاجي: إصابة كوليبالي نادرة.. ولم أشاهدها خلال 30 عاما من الخبرة مواعيد مباريات الأربعاء 29 أبريل - أتلتيكو ضد أرسنال.. وقمة الدوري السعودي تشكيل الهلال - بنزيمة يقود الهجوم أمام ضمك.. وعودة تمبكتي الرياضية: الهلال يوقف مفاوضاته مع المدير الرياضي لـ ليفربول تقرير: بعد التتويج بأبطال آسيا.. النصر يستبعد الممر الشرفي أمام الأهلي "القصة مكملة".. القادسية يعلن تجديد عقد ناتشو جوزيه جوميز يتحدث عن تجديد عقده مع الفتح كيسييه: خضنا رحلة استثنائية.. وحققنا اللقب مرة أخرى
