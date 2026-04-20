يايسله: كنا نستطيع تسجيل المزيد في فيسيل كوبي

أوضح ماتياس يايسله المدير الفني لأهلي جدة السعودي أن فريقه كان يستطيع تسجيل المزيد من الأهداف في فيسيل كوبي الياباني.

وتأهل أهلي جدة لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي.

وفاز أهلي جدة في نصف النهائي على فيسيل كوبي بهدفين مقابل هدف.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "دور الجمهور مهم جدا في تحقيق الفوز على فيسيل كوبي، عملنا على تقديم صورة مشرفة للسعودية في البطولة".

وأضاف "لم نكن مطالبين بالاستحواذ على الكرة في الشوط الأول، علينا التركيز على ما هو قادم".

وتابع "عملنا على بعض التفاصيل في الشوط الثاني، لذلك نستحق التواجد في المباراة النهائية".

وأنهى حديثه قائلا: "نشعر بالفخر بالتأهل إلى المباراة النهائية، في الحقيقة كانت مباراة صعبة، والخصم كان قويا جدا ويتميز بالكرات الثابتة، سجلنا أهدافنا في أوقات حاسمة وكان بإمكاننا تقديم المزيد".

وكان أهلي جدة قد توج بلقب النسخة الماضية من البطولة.

ويلتقي أهلي جدة في النهائي مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين شباب أهلي دبي وماتشيدا.