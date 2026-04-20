كرة سلة – الاتحاد السكندري يعلن تعيين أشرف توفيق مدربا للفريق

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 21:49

كتب : هاني العوضي

أشرف توفيق - المدير الفني لرجال سلة الأهلي

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعيين أشرف توفيق مديرا فنيا لفريق كرة السلة للرجال في النادي.

يأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد السكندري قبل أيام إقالة أوسكار كوينتانا من تدريب الفريق.

وخسر الاتحاد السكندري من المصرية للاتصالات في نصف نهائي كأس مصر، ليقرر إقالة مدربه.

وتعاقد مع أشرف توفيق مدرب سموحة لإكمال الموسم.

ويلعب الاتحاد ضد الأهلي في نهائي الدوري المصري.

وكان الاتحاد السكندري حسم المركز الثالث في كأس مصر لصالحه بعد الفوز على الأهلي.

